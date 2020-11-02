Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

02.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:28
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg37,00 37,00
Kuru kayısı Kg14,2530,00
3 No'lu şekerpare kayısı Kg22,4422,44
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 20,3020,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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