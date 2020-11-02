Malatya Ticaret Borsası
02.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:28
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
|Kg
|37,00
|37,00
|Kuru kayısı
|Kg
|14,25
|30,00
|3 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|22,44
|22,44
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|20,30
|20,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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