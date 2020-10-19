Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

19.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:28
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 39,47 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 39,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısı Kg39,47 39,47
Gün kurusu Kg32,5432,54
Organik kuru kayısı Kg30,0030,00
Natürel kuru kayısı Kg21,0021,00
Kuru kayısı Kg17,2530,85
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 16,0030,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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