Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 39,47 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 39,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: