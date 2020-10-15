Malatya Ticaret Borsası
15.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24 ila 31,80 lira arasında satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24 ila 31,80 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|24,00
|31,80
|Kuru kayısı
|Kg
|20,15
|23,35
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,71
|3,71
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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