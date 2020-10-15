Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

15.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24 ila 31,80 lira arasında satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24 ila 31,80 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg24,00 31,80
Kuru kayısı Kg20,1523,35
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,713,71

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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