Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24 ila 31,80 lira arasında satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24 ila 31,80 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: