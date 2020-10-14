Malatya Ticaret Borsası
14.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:20
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 60 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|60,00
|60,00
|Organik yarma kayısı
|Kg
|32,50
|32,50
|Kuru kayısı
|Kg
|10,91
|27,86
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|32,00
|32,00
|Organik kayısı çekirdeği içi
|Kg
|58,00
|58,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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