Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

14.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:20
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 60 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg60,00 60,00
Organik yarma kayısı Kg32,5032,50
Kuru kayısı Kg10,9127,86
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg32,0032,00
Organik kayısı çekirdeği içi Kg58,0058,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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