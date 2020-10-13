Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

13.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:18
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 5 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 5 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
5 No'lu organik kuru kayısı Kg48,23 48,23
2 No'lu şekerpare kayısı Kg33,4133,41
1 No'lu natürel kayısı Kg32,8132,81
Kuru kayısı Kg19,4623,66
Kesmelik kuru kayısı Kg13,5013,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg13,0013,00
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 18,0018,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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