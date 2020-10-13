Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 5 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 5 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: