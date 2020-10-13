Malatya Ticaret Borsası
13.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:18
Malatya Ticaret Borsasında 5 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 5 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 48,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|5 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|48,23
|48,23
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|33,41
|33,41
|1 No'lu natürel kayısı
|Kg
|32,81
|32,81
|Kuru kayısı
|Kg
|19,46
|23,66
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|13,50
|13,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|13,00
|13,00
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|18,00
|18,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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