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Malatya Ticaret Borsası

06.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
2 No'lu organik kuru kayısı Kg 40, 00

40,00

Gün kurusu kayısı Kg32,00

32,20

Kuru kayısı Kg24,48

26,23

Yaş kayısıKg24,2524,25

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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