Malatya Ticaret Borsası
06.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|40, 00
|40,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|32,00
|32,20
|Kuru kayısı
|Kg
|24,48
|26,23
|Yaş kayısı
|Kg
|24,25
|24,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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