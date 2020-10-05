Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

05.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:26
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,89 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 26,89

26,89

Kuru kayısı Kg16,50

22,03

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg20,75

20,75

Dut kurusuKg4,084,08

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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