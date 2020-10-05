Malatya Ticaret Borsası
05.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:26
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,89 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|26,89
|26,89
|Kuru kayısı
|Kg
|16,50
|22,03
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|20,75
|20,75
|Dut kurusu
|Kg
|4,08
|4,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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