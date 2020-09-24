Malatya Ticaret Borsası
24.09.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:34
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|40,00
|40,00
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|34,00
|34,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|32,65
|32,65
|Kuru kayısı
|Kg
|21,73
|23,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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