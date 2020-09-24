Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

24.09.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:34
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 40,00

40,00

Organik gün kurusu kayısı Kg34,00

34,00

Organik kuru kayısı Kg32,65

32,65

Kuru kayısı Kg21,7323,46

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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