Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

23.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:36
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg 20,00

20,00

Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite) Kg3,84

3,84

Arpa Kg1,20

1,50

Buğday Kg1,591,59

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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