Malatya Ticaret Borsası
23.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:36
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite)
|Kg
|3,84
|3,84
|Arpa
|Kg
|1,20
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,59
|1,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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