Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: