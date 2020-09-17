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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 38,17 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası
17.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:10

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 38,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg 38,17

38,17

Jumbo kayısı Kg32,00

34,00

Organik kuru kayısı Kg35,00

40,56

Kuru kayısı Kg22,0027,00

Kaynak: AA

AA Editörü - Volkan Kaşik
Volkan Kaşik
AA Editörü
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