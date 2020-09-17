Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 38,17 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 38,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: