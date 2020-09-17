Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 38,17 liradan satıldı.
17.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:10
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 38,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|38,17
|38,17
|Jumbo kayısı
|Kg
|32,00
|34,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|35,00
|40,56
|Kuru kayısı
|Kg
|22,00
|27,00
Kaynak: AA
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