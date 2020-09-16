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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası
16.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:06

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg 38,00

38,00

Jumbo kayısı Kg29,50

29,50

Gün kurusu kayısı Kg23,00

24,00

Kuru kayısı Kg14,0025,00

Kaynak: AA

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