Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.
16.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:06
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|38,00
|38,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|29,50
|29,50
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|23,00
|24,00
|Kuru kayısı
|Kg
|14,00
|25,00
Kaynak: AA
Haber Yorumları
500