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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası
15.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:26

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg 40,00

40,00

Organik gün kurusu kayısı Kg37,00

37,00

Gün kurusu kayısı Kg30,00

30,00

Kuru kayısı Kg13,0024,76

Kaynak: AA

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