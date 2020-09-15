Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: