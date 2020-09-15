Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
15.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:26
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|40,00
|40,00
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|37,00
|37,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|13,00
|24,76
Kaynak: AA
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