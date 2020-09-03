Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 37,02 liradan satıldı.
03.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:44
Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 37,02 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli gün kurusu kayısı
|Kg
|37,02
|37,02
|Kuru kayısı
|Kg
|19,50
|30,60
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|20,50
|20,50
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|16,08
|16,08
Kaynak: AA