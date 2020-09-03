HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 37,02 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası
03.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:44

Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 37,02 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Paketli gün kurusu kayısı Kg 37,02

37,02

Kuru kayısı Kg19,50

30,60

4 No'lu şekerpare kayısı Kg20,50

20,50

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg16,08

16,08

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Wilma Elles Yıldız Tilbe Didem Soydan
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Bakan Adana Yunanistan
Şu an buradasınız: Malatya Ticaret Borsası - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 17:49:17. #1.14#
title