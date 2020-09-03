Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 37,02 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 37,02 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Paketli gün kurusu kayısı Kg 37,02 37,02 Kuru kayısı Kg 19,50 30,60 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 20,50 20,50 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 16,08 16,08

Kaynak: AA