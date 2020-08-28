Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 36,00 - 41,00 liradan satıldı.
28.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:43
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 36,00 - 41,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|36,00
|41,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|26,50
|29,75
|3 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|22,68
|22,68
|Kuru kayısı
|Kg
|19,00
|28,00
Kaynak: AA