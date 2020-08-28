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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 36,00 - 41,00 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası
28.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:43

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 36,00 - 41,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg 36,00

41,00

Gün kurusu kayısı Kg26,50

29,75

3 No'lu şekerpare kayısı Kg22,68

22,68

Kuru kayısı Kg19,00

28,00

Kaynak: AA

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