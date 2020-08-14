Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 17,50-23,75 liradan satıldı.
14.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:31
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 17,50-23,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|17,50
|23,75
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|22,31
|22,31
|3 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|22,68
|22,68
|Sanayi tipi yaş kayısı
|Kg
|3,27
|3,27
Kaynak: AA