Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 17,50-23,75 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 17,50-23,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 17,50 23,75 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 22,31 22,31 3 No'lu şekerpare kayısı Kg 22,68 22,68 Sanayi tipi yaş kayısı Kg 3,27 3,27

Kaynak: AA