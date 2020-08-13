Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 28,00-30,00 liradan satıldı.
13.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:07
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 28,00-30,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|28,00
|30,00
|İslimli kabuk kurusu kayısı
|Kg
|28,00
|29,00
|Kuru kayısı
|Kg
|17,75
|20,39
|Yaş kayısı
|Kg
|13,00
|13,00
Kaynak: AA