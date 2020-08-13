Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 28,00-30,00 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 28,00-30,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 28,00 30,00 İslimli kabuk kurusu kayısı Kg 28,00 29,00 Kuru kayısı Kg 17,75 20,39 Yaş kayısı Kg 13,00 13,00

Kaynak: AA