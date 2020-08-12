Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 34,00 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 34,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) İslimli kabuk kurusu kayısı Kg 34,00 34,00 Naturel kuru kayısı Kg 21,72 21,72 Kuru kayısı Kg 12,50 28,27 Pekmezlik dut kurusu Kg 4,01 4,01

Kaynak: AA