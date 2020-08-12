Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 34,00 liradan satıldı.
12.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:52
Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 34,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İslimli kabuk kurusu kayısı
|Kg
|34,00
|34,00
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|21,72
|21,72
|Kuru kayısı
|Kg
|12,50
|28,27
|Pekmezlik dut kurusu
|Kg
|4,01
|4,01
Kaynak: AA