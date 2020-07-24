Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 1 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 22,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 1 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 22,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 no'lu şekerpare kayısı Kg 22,50 22,50 4 no'lu şekerpare kayısı Kg 19,75 19,75 Gün kurusu kayısı Kg 20,85 20,85 Kuru kayısı Kg 17,78 17,78

Kaynak: AA