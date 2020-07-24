Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 1 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 22,50 liradan satıldı.
24.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:52
Malatya Ticaret Borsasında 1 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 no'lu şekerpare kayısı
|Kg
|22,50
|22,50
|4 no'lu şekerpare kayısı
|Kg
|19,75
|19,75
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|20,85
|20,85
|Kuru kayısı
|Kg
|17,78
|17,78
Kaynak: AA