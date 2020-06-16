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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası
16.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:28

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
1 No'lu şekerpare kayısı Kg 19,50

19,50

3 No'lu şekerpare kayısı Kg18,90

18,90

Kuru kayısı Kg18,13

18,13

Kayısı çekirdeği kabuklu Kg5,15

5,15

Kayısı çekirdeği kabuklu acı Kg4,00

4,00

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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