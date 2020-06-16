Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 19,50 19,50 3 No'lu şekerpare kayısı Kg 18,90 18,90 Kuru kayısı Kg 18,13 18,13 Kayısı çekirdeği kabuklu Kg 5,15 5,15 Kayısı çekirdeği kabuklu acı Kg 4,00 4,00

Kaynak: AA