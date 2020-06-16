Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,50 liradan satıldı.
16.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:28
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|19,50
|19,50
|3 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|18,90
|18,90
|Kuru kayısı
|Kg
|18,13
|18,13
|Kayısı çekirdeği kabuklu
|Kg
|5,15
|5,15
|Kayısı çekirdeği kabuklu acı
|Kg
|4,00
|4,00
Kaynak: AA