Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 35-40 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 35-40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kuru kayısı Kg 35,00 40,00 3 No'lu şekerpare kayısı Kg 21,63 21,63 Organik kesme kayısı Kg 20,00 20,00 Kuru kayısı Kg 9,00 25,00 Kesmelik kuru kayısı Kg 5,75 5,75

Kaynak: AA