Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 35-40 liradan satıldı.
12.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:17
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 35-40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|35,00
|40,00
|3 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|21,63
|21,63
|Organik kesme kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Kuru kayısı
|Kg
|9,00
|25,00
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|5,75
|5,75
Kaynak: AA