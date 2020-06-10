Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22-25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22-25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 22,00 25,00 Kuru kayısı Kg 20,00 21,86 Erik kurusu Kg 11,00 11,00 Dut kurusu Kg 18,00 19,00 Kuru incir Kg 22,00 22,00

Kaynak: AA