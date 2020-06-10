Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22-25 liradan satıldı.
10.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:15
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22-25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|22,00
|25,00
|Kuru kayısı
|Kg
|20,00
|21,86
|Erik kurusu
|Kg
|11,00
|11,00
|Dut kurusu
|Kg
|18,00
|19,00
|Kuru incir
|Kg
|22,00
|22,00
Kaynak: AA