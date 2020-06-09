Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,55 liradan satıldı.
09.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:07
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|26,55
|26,55
|3 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|18,90
|18,90
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|11,70
|11,70
|Kuru kayısı
|Kg
|16,30
|20,76
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|17,00
|17,00
Kaynak: AA