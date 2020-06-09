Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,55 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 26,55 26,55 3 No'lu şekerpare kayısı Kg 18,90 18,90 Kesilmiş kuru kayısı Kg 11,70 11,70 Kuru kayısı Kg 16,30 20,76 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 17,00 17,00

Kaynak: AA