Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu naturel kayısının kilogramı 28,50 liradan satıldı.
05.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:13
Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu naturel kayısının kilogramı 28,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 No'lu naturel kayısı
|Kg
|28,50
|28,50
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|23,50
|23,50
|Kuru kayısı
|Kg
|13,00
|15,00
|6 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|14,36
|14,36
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|12,50
|12,50
Kaynak: AA