Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu naturel kayısının kilogramı 28,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu naturel kayısının kilogramı 28,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 2 No'lu naturel kayısı Kg 28,50 28,50 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 23,50 23,50 Kuru kayısı Kg 13,00 15,00 6 No'lu şekerpare kayısı Kg 14,36 14,36 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 12,50 12,50

Kaynak: AA