Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 No'lu gün kurusu kayısı Kg 28,00 28,00 Kuru kayısı Kg 14,75 18,42 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 22,00 22,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 12,52 12,52

Kaynak: AA