Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
01.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:37
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
|Kg
|14,75
|18,42
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|22,00
|22,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|12,52
|12,52
Kaynak: AA