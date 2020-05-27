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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20,84 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası
27.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:03

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 20,84

20,84

Kuru kayısı Kg16,39

16,72

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,00

5,00
Kesmelik kuru kayısı Kg6,65

6,65

Natürel kesmelik kayısı Kg8,30

8,30

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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