Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20,84 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 20,84 20,84 Kuru kayısı Kg 16,39 16,72 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,00 5,00 Kesmelik kuru kayısı Kg 6,65 6,65 Natürel kesmelik kayısı Kg 8,30 8,30

Kaynak: AA