Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20,84 liradan satıldı.
27.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:03
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|20,84
|20,84
|Kuru kayısı
|Kg
|16,39
|16,72
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,00
|5,00
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|6,65
|6,65
|Natürel kesmelik kayısı
|Kg
|8,30
|8,30
Kaynak: AA