Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 33,35 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 33,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 33,35 33,35 Kuru kayısı Kg 14,00 14,00 Naturel kuru kayısı Kg 22,35 22,35 Organik kuru kayısı Kg 28,76 28,76

Kaynak: AA