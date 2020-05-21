Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 33,35 liradan satıldı.
21.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:30
Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 33,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|33,35
|33,35
|Kuru kayısı
|Kg
|14,00
|14,00
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|22,35
|22,35
|Organik kuru kayısı
|Kg
|28,76
|28,76
Kaynak: AA