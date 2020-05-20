Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,08 liradan satıldı.
20.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:04
Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|18,08
|18,08
|Kuru kayısı
|Kg
|16,01
|16,01
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|16,99
|16,99
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|17,00
|17,00
Kaynak: AA