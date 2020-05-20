Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,08 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,08 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 2 No'lu şekerpare kayısı Kg 18,08 18,08 Kuru kayısı Kg 16,01 16,01 Gün kurusu kayısı Kg 16,99 16,99 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 17,00 17,00

Kaynak: AA