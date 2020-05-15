Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13-31 liradan satıldı.
15.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:06
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13-31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|13,00
|31,00
|Kuru kayısı
|Kg
|16,83
|16,83
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|11,73
|11,73
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|18,00
|18,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|23,52
|23,52
Kaynak: AA