Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13-31 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13-31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 13,00 31,00 Kuru kayısı Kg 16,83 16,83 Endüstriyel kuru kayısı Kg 11,73 11,73 İslimli kabuk kurusu Kg 18,00 18,00 Organik kuru kayısı Kg 23,52 23,52

Kaynak: AA