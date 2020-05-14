Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 35-36,98 liradan satıldı.
14.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:10
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 35-36,98 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|35,00
|36,98
|Kuru kayısı
|Kg
|11,79
|19,14
|Organik kesme kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|19,79
|19,79
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|12,90
|12,90
Kaynak: AA