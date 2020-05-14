Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 35-36,98 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 35-36,98 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kuru kayısı Kg 35,00 36,98 Kuru kayısı Kg 11,79 19,14 Organik kesme kayısı Kg 25,00 25,00 Gün kurusu kayısı Kg 19,79 19,79 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 12,90 12,90

Kaynak: AA