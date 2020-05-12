Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 4 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 36,19 liradan satıldı.
12.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:14
Malatya Ticaret Borsasında 4 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 36,19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 no'lu organik kuru kayısı
|Kg
|36,19
|36,19
|Kuru kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|21,75
|21,75
|Jumbo kayısı
|Kg
|18,75
|18,75
|4 no'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|11,50
|11,50
Kaynak: AA