Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 4 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 36,19 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 4 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 36,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 4 no'lu organik kuru kayısı Kg 36,19 36,19 Kuru kayısı Kg 20,00 20,00 Jumbo natürel kuru kayısı Kg 21,75 21,75 Jumbo kayısı Kg 18,75 18,75 4 no'lu gün kurusu kayısı Kg 11,50 11,50

Kaynak: AA