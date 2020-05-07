Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en düşük 9, en yüksek 35,23 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en düşük 9, en yüksek 35,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 9,00 35,23 Ekstra kabaaşı gün kurusu Kg 35,00 35,00 Organik kuru kayısı Kg 35,00 35,00 Organik kesme kayısı Kg 25,00 25,00 Jumbo naturel kurusu kayısı Kg 32,00 32,00

Kaynak: AA