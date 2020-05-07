Malatya Ticaret Borsası
07.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:34
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en düşük 9, en yüksek 35,23 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en düşük 9, en yüksek 35,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|9,00
|35,23
|Ekstra kabaaşı gün kurusu
|Kg
|35,00
|35,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Organik kesme kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Jumbo naturel kurusu kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
Kaynak: AA