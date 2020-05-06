Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu naturel kuru kayısının kilogramı 25,18 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu naturel kuru kayısının kilogramı 25,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 4 No'lu naturel kuru kayısı Kg 25,18 25,18 Kuru kayısı Kg 18,00 18,00 Gün kurusu kayısı Kg 22,00 22,00 Endüstriyel kurusu kayısı Kg 11,21 11,21 Kesmelik kuru kayısı Kg 7,25 7,25

Kaynak: AA