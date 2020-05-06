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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
06.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:10

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu naturel kuru kayısının kilogramı 25,18 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu naturel kuru kayısının kilogramı 25,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 No'lu naturel kuru kayısı Kg 25,18

25,18

Kuru kayısı Kg18,00

18,00

Gün kurusu kayısı Kg22,00

22,00

Endüstriyel kurusu kayısı Kg11,21

11,21

Kesmelik kuru kayısı Kg7,25

7,25

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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