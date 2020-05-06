Malatya Ticaret Borsası
06.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:10
Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu naturel kuru kayısının kilogramı 25,18 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu naturel kuru kayısının kilogramı 25,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 No'lu naturel kuru kayısı
|Kg
|25,18
|25,18
|Kuru kayısı
|Kg
|18,00
|18,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|22,00
|22,00
|Endüstriyel kurusu kayısı
|Kg
|11,21
|11,21
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|7,25
|7,25
Kaynak: AA