Malatya Ticaret Borsası
05.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:48
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 23,96 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 23,96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kuru kayısı
|Kg
|23,96
|23,96
|Kuru kayısı
|Kg
|17,25
|17,25
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|13,80
|13,80
|Endüstriyel kurusu kayısı
|Kg
|4,00
|4,00
|Kayısı çekirdeği kabuklu
|Kg
|3,50
|3,50
Kaynak: AA