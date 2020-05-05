Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 23,96 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 23,96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kuru kayısı Kg 23,96 23,96 Kuru kayısı Kg 17,25 17,25 Kesilmiş kuru kayısı Kg 13,80 13,80 Endüstriyel kurusu kayısı Kg 4,00 4,00 Kayısı çekirdeği kabuklu Kg 3,50 3,50

Kaynak: AA