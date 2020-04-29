Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,32 liradan satıldı.
29.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:26
Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 no'lu şekerpare kayısı
|Kg
|19,32
|19,32
|Organik kuru kayısı
|Kg
|18,40
|18,40
|Kuru kayısı
|Kg
|13,39
|17,25
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,90
|10,01
Kaynak: AA