Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,32 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 2 no'lu şekerpare kayısı Kg 19,32 19,32 Organik kuru kayısı Kg 18,40 18,40 Kuru kayısı Kg 13,39 17,25 Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,90 10,01

Kaynak: AA