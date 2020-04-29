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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,32 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası
29.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:26

Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 19,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
2 no'lu şekerpare kayısı Kg 19,32

19,32

Organik kuru kayısı Kg18,40

18,40

Kuru kayısı Kg13,39

17,25

Endüstriyel kuru kayısı Kg6,90

10,01

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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