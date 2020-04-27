Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
27.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:24
Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
|Kg
|17,00
|25,00
|Gün kurusu
|Kg
|22,81
|22,81
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|15,00
|15,00
Kaynak: AA