Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 No'lu gün kurusu kayısı Kg 35,00 35,00 Jumbo kayısı Kg 28,00 28,00 Kuru kayısı Kg 17,00 25,00 Gün kurusu Kg 22,81 22,81 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 15,00 15,00

Kaynak: AA