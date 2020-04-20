Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.
20.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:24
Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|3 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|19,00
|19,00
|Kuru kayısı
|Kg
|10,00
|18,26
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|6,90
|6,90
|Natürel kesmelik
|Kg
|6,00
|6,00
Kaynak: AA