Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 3 No'lu şekerpare kayısı Kg 19,00 19,00 Kuru kayısı Kg 10,00 18,26 Natürel kuru kayısı Kg 6,90 6,90 Natürel kesmelik Kg 6,00 6,00

Kaynak: AA