Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 2 no'lu organik kuru kayısı Kg 27,00 27,00 Kuru kayısı Kg 16,50 20,60 Kesmelik kuru kayısı Kg 6,00 6,00 İslimli kabuk kurusu Kg 23,00 23,00 Organik kayısı çekirdeği içi Kg 21,75 21,75

Kaynak: AA