Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
17.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:16
Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 no'lu organik kuru kayısı
|Kg
|27,00
|27,00
|Kuru kayısı
|Kg
|16,50
|20,60
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|6,00
|6,00
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|23,00
|23,00
|Organik kayısı çekirdeği içi
|Kg
|21,75
|21,75
Kaynak: AA