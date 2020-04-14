Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 22,50 liradan satıldı.
14.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:02
Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|22,50
|22,50
|Kuru kayısı
|Kg
|14,00
|14,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|22,00
|22.00
|1 no'lu şekerpare kayısı
|Kg
|19,00
|19,00
|2 no'lu şekerpare kayısı
|Kg
|17,00
|17,00
Kaynak: AA