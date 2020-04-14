Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 22,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 22,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Natürel kuru kayısı Kg 22,50 22,50 Kuru kayısı Kg 14,00 14,00 Jumbo kayısı Kg 22,00 22.00 1 no'lu şekerpare kayısı Kg 19,00 19,00 2 no'lu şekerpare kayısı Kg 17,00 17,00

Kaynak: AA