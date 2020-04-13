Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.
13.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:50
Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|3 no'lu şekerpare kayısı
|Kg
|25,50
|25,50
|Kuru kayısı
|Kg
|13,50
|13,50
|2 no'lu şekerpare kayısı
|Kg
|25,25
|25,25
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|12,30
|12,30
Kaynak: AA