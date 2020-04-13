Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu şekerpare kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 3 no'lu şekerpare kayısı Kg 25,50 25,50 Kuru kayısı Kg 13,50 13,50 2 no'lu şekerpare kayısı Kg 25,25 25,25 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 12,30 12,30

Kaynak: AA