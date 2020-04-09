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Malatya, Jumbo, Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24,98 liradan satıldı.

09.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:00
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24,98 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 24,98

24,98

Kuru kayısı Kg14,50

19,14

Jumbo kayısı Kg20,00

20,00

Natürel kuru kayısı Kg20,88

21,19
2 no'lu şekerpare kayısı Kg14,80

14,80

Kaynak: AA

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