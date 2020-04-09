Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24,98 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24,98 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 24,98 24,98 Kuru kayısı Kg 14,50 19,14 Jumbo kayısı Kg 20,00 20,00 Natürel kuru kayısı Kg 20,88 21,19 2 no'lu şekerpare kayısı Kg 14,80 14,80

Kaynak: AA