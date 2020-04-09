Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24,98 liradan satıldı.
09.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:00
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 24,98 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|24,98
|24,98
|Kuru kayısı
|Kg
|14,50
|19,14
|Jumbo kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|20,88
|21,19
|2 no'lu şekerpare kayısı
|Kg
|14,80
|14,80
Kaynak: AA