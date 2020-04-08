Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 14,50 liradan satıldı.
08.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:40
Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|14,50
|14,50
|Kuru kayısı
|Kg
|14,17
|14,17
|Natürel kuru kayısı kesme
|Kg
|10,73
|10,73
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|9,57
|12,18
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,80
|5,80
Kaynak: AA