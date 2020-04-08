Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 14,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Natürel kuru kayısı Kg 14,50 14,50 Kuru kayısı Kg 14,17 14,17 Natürel kuru kayısı kesme Kg 10,73 10,73 Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,57 12,18 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,80 5,80

Kaynak: AA