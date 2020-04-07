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Malatya, Jumbo, Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

07.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:36
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 30,00

30,00

Kuru kayısı Kg28,00

28,00

Natürel kuru kayısı Kg15,85

15,85

Jumbo kayısı Kg22,62

22,62

Kesmelik kuru kayısı Kg10,13

10,13

Kaynak: AA

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