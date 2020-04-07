Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
07.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:36
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|15,85
|15,85
|Jumbo kayısı
|Kg
|22,62
|22,62
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|10,13
|10,13
Kaynak: AA