Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 30,00 30,00 Kuru kayısı Kg 28,00 28,00 Natürel kuru kayısı Kg 15,85 15,85 Jumbo kayısı Kg 22,62 22,62 Kesmelik kuru kayısı Kg 10,13 10,13

Kaynak: AA