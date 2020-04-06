Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 21,81 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 21,81 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 21,81 21,81 Kuru kayısı Kg 19,6 19,66 Natürel kuru kayısı Kg 20,00 20,00 Jumbo kayısı Kg 20,00 20,00 Kesmelik kuru kayısı Kg 5,00 5,00

Kaynak: AA