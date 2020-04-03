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Malatya, Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 24,25 liradan satıldı.

03.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:48
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 24,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
3 no'lu gün kurusu kayısı Kg 24,25

24,25

Naturel kuru kayısı Kg20,88

21,18

Kuru kayısı Kg10,73

13,35

Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg15,93

15,93

Kaynak: AA

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