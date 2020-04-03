Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 24,25 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 24,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 3 no'lu gün kurusu kayısı Kg 24,25 24,25 Naturel kuru kayısı Kg 20,88 21,18 Kuru kayısı Kg 10,73 13,35 Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg 15,93 15,93

Kaynak: AA