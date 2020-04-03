Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 24,25 liradan satıldı.
03.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:48
Malatya Ticaret Borsasında 3 no'lu gün kurusu kayısının kilogramı 24,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|3 no'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|24,25
|24,25
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|20,88
|21,18
|Kuru kayısı
|Kg
|10,73
|13,35
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
|Kg
|15,93
|15,93
Kaynak: AA