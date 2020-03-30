Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,00-30,00 lira arasından satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,00-30,00 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 26,00 30,00 4 No'lu organik kuru kayısı Kg 29,28 29,28 Kuru kayısı Kg 6,00 20,78 Naturel kuru kayısı Kg 20,14 20,14

Kaynak: AA