Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 2 no'lu organik kuru kayısı Kg 35,00 35,00 Jumbo kayısı Kg 28,00 28,00 Kuru kayısı Kg 9,00 30,00 Jumbo naturel kuru kayısı Kg 25,00 33,00

Kaynak: AA