Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 30,00 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 30,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 No'lu organik kuru kayısı Kg 30,00 30,00 2 No'lu şekerpare kayısı Kg 24,86 24,86 Kuru kayısı Kg 15,66 17,55 Gün kurusu Kg 16,00 16,00

Kaynak: AA