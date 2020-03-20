Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu organik kuru kayısının kilogramı 30,97 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu organik kuru kayısının kilogramı 30,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 2 nolu organik kuru kayısı Kg 30,97 30,97 Kuru kayısı Kg 18,50 20,00 Gün kurusu Kg 26,00 26,00 Jumbo kayısı Kg 22,91 22,91 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 15,50 15,50

Kaynak: AA