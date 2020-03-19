Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25,20-25,43 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25,20-25,43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 25,20 25,43 3 No'lu natürel kayısı Kg 21,35 21,35 Kuru kayısı Kg 14,21 16,53 Natürel kuru kayısı kesme Kg 16,39 16,39 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 15,24 15,24

Kaynak: AA