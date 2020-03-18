Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,46-24,07 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,46-24,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 21,46 24,07 Kuru kayısı Kg 12,30 15,03 2 No'lu şekerpare kayısı Kg 15,66 15,66 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 15,08 15,08

Kaynak: AA